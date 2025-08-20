DAX24.280 ±0,0%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.868 -0,2%Nas21.149 -0,1%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1618 -0,3%Öl67,16 +0,2%Gold3.344 -0,1%
Aktie im Blick

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag in Grün

21.08.25 16:11 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 7,93 USD.

Peloton Interactive
6,55 EUR 0,15 EUR 2,28%
Um 15:53 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 7,93 USD nach oben. Bei 7,95 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 7,72 USD. Bisher wurden via NASDAQ 428.910 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2024 (3,19 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 59,84 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,45 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 717,70 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 606,90 Mio. USD.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,026 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

