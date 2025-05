Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 6,60 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 6,60 USD. Bei 6,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 214.282 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 65,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2024 Kursverluste bis auf 2,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 57,09 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Am 08.05.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,45 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 624,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 717,70 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.08.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,426 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

