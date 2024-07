Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 3,49 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 3,49 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 3,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,58 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 188.113 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 183,07 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Peloton Interactive gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,79 USD in den Büchern gestanden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 717,70 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 748,90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 22.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,558 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

