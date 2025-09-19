DAX23.473 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.268 -0,1%Nas22.691 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.719 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Peloton Interactive im Fokus

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Minusbereich

22.09.25 16:11 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 8,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,93 EUR 0,30 EUR 4,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 8,15 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,12 USD. Bei 8,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.400 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.12.2024 auf bis zu 10,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,62 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

In eigener Sache

Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Peloton Interactive

DatumMeistgelesen
Wer­bung