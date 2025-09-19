Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Minusbereich

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 8,15 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 8,15 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,12 USD. Bei 8,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.400 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.12.2024 auf bis zu 10,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,62 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft