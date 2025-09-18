Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagabend gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 8,17 USD nach oben.

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 8,17 USD. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,44 USD. Bei 7,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 2.043.219 Stück.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,25 USD fiel das Papier am 03.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Peloton Interactive ein EPS in Höhe von 0,040 USD in den Büchern stehen haben wird.

