Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 7,99 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 7,99 USD zu. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,99 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,85 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 732.189 Aktien.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2024 (4,25 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,040 USD je Aktie belaufen.

