Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagabend höher
Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 8,86 USD.
Um 20:08 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 8,86 USD. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,20 USD aus. Mit einem Wert von 8,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 2.709.252 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 18,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 52,00 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,70 Prozent zurück. Hier wurden 606,90 Mio. USD gegenüber 643,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,040 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
