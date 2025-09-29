Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 8,88 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Peloton Interactive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 8,88 USD. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 9,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 690.827 Peloton Interactive-Aktien.
Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 4,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 108,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,70 Prozent zurück. Hier wurden 606,90 Mio. USD gegenüber 643,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,040 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie
Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen
Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft
Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com
Nachrichten zu Peloton Interactive
Analysen zu Peloton Interactive
Keine Analysen gefunden.