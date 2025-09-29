Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 8,88 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 8,88 USD. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 9,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 690.827 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 4,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 108,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,70 Prozent zurück. Hier wurden 606,90 Mio. USD gegenüber 643,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,040 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft