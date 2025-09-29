DAX23.880 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.138 -0,4%Nas22.523 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Blick auf Aktienkurs

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker

30.09.25 16:10 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 8,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
7,42 EUR 0,18 EUR 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 8,88 USD. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 9,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 690.827 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 4,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 108,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,70 Prozent zurück. Hier wurden 606,90 Mio. USD gegenüber 643,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,040 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

In eigener Sache

Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com

Nachrichten zu Peloton Interactive

DatumMeistgelesen
Wer­bung