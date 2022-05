Deutsche Börse-Aktie: Eurex gewinnt neuen Kunden für Repo-Clearing

Prime-Broker des Pensions-Fonds-Managers wird die Société Générale sein. "Die direkte Verbindung zum Repo-Clearing der Eurex ist eine wichtige Erweiterung unserer Fähigkeiten im Cash-Management und im Management mit der Hinterlegung von Sicherheiten", so Jan-Mark van Mill, Head of Treasury and Trading bei APG. Die Kunden des Hauses seien mit der Anbindung an den ISA Direct Clearing Sercice der Eurex nun unter anderem auf neue regulatorische Anforderungen vorbereitet.

Die gemanagten Vermögen der Kunden aus dem Pensionsfonds-Bereich liegen laut Eurex inclusive APG nun bei mehr als 1 Billion Euro. APG allein manage 606 Milliarden Euro an Pensionsvermögen.

FRANKFURT (Dow Jones)

