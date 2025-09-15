Perma-Pipe International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Perma-Pipe International hat am 15.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Perma-Pipe International 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Perma-Pipe International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net