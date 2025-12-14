Perma-Pipe International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Perma-Pipe International präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Perma-Pipe International 0,310 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61,2 Millionen USD – ein Plus von 47,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Perma-Pipe International 41,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net