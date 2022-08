Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum macht am Nachmittag Boden gut

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 01.08.2022 16:22:00 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 154,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 155,60 EUR. Bei 155,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 592 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 226,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 31,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 14,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 191,50 EUR.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 04.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie dreht ins Minus: Pfeiffer Vacuum legt bei Umsatz und Ergebnis zu

Pfeiffer Vacuum-Aktie gewinnt schlussendlich zweistellig: Pfeiffer Vacuum peilt 2022 weitere Steigerungen an

Ausblick: Pfeiffer Vacuum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum