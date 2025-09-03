DAX23.695 +0,4%ESt505.326 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.543 -0,5%
Heute im Fokus
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab
Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck
Aktienentwicklung

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagvormittag gesucht

04.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 157,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
156,60 EUR 1,80 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 157,20 EUR zu. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 157,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 157,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 3,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,98 Prozent.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

Wer­bung

