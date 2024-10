Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 153,40 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 153,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 153,40 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,40 EUR. Bisher wurden heute 25 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,60 EUR erreichte der Titel am 11.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,35 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (145,20 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 5,35 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 133,00 EUR.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,35 Prozent verringert.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

