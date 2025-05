Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 158,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 158,80 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,80 EUR an. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 24 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 161,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 1,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 6,93 Prozent wieder erreichen.

Für Pfeiffer Vacuum-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,20 EUR ausgeschüttet werden.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 6,80 EUR im Jahr 2025 aus.

