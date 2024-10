Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 155,20 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 155,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 154,00 EUR. Bei 154,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 495 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 161,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 4,12 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 133,00 EUR.

Am 25.04.2024 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,72 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 218,43 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 243,65 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2024 9,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

