Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum reagiert am Vormittag positiv

Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere um 09:22 Uhr 0,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 173,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 173,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,00 EUR) erklomm das Papier am 29.12.2021. Mit einem Zuwachs von 21,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,80 EUR am 23.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,21 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 228,08 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfeiffer Vacuum einen Umsatz von 184,10 EUR eingefahren.

Am 22.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,88 EUR fest.

