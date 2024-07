Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 155,40 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 155,40 EUR abwärts. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 155,40 EUR. Bei 155,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 11.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 3,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,00 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,00 EUR.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 253,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

