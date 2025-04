Webinar: Von Krypto mit Wertpapieren einfach und sicher profitieren

Live-Mitschnitt

Der Kryptomarkt erlebt immer wieder eine neue Hochphase, und immer mehr Investoren wollen an Krypto teilhaben. Doch wie lässt sich der Aufschwung nutzen, ohne sich mit komplizierter Kryptotechnologie auseinandersetzen zu müssen? Im kostenlosen Webinar enthüllte Währungsexperte und Bestseller-Autor Jürgen Wechsler seine bewährte Methode, mit der Sie sicher und effizient mit Wertpapieren von der Kryptoentwicklung profitieren können.

Kryptowährungen haben sich längst als fester Bestandteil des Finanzmarkts etabliert. Große Vermögensverwalter wie Blackrock behandeln Bitcoin & Co. mittlerweile wie Aktien oder Gold. Doch viele Anleger schrecken vor der komplexen Technik und der hohen Volatilität zurück. Im Webinar zeigt Ihnen Vermögensschutz-Experte Jürgen Wechsler, wie Sie mit klassischen Wertpapieren vom Kryptoaufschwung profitieren können - ganz ohne Wallets, Coins oder komplizierte Handelsplattformen.

Haben Sie das Live-Event verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen!

Der Kryptomarkt bietet nicht nur Chancen auf Kurssteigerungen, sondern auch Möglichkeiten, regelmäßige Erträge zu erzielen. Jürgen Wechsler erklärt in seinem Vortrag, wie Sie mit Wertpapieren an der Wertentwicklung von Kryptowährungen teilhaben und dabei sogar dividendengleiche Erträge vereinnahmen können. Erfahren Sie im Webinar, welche Anlagestrategien sich besonders eignen und wie Sie Ihre Investments vor hohen Risiken absichern.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, um von fundiertem Expertenwissen zu profitieren und Ihre Anlagestrategie für den Kryptoaufschwung zu optimieren. Im Live-Webinar erfahren Sie, welche Wertpapiere sich für Krypto besonders eignen, wie Sie Ihr Portfolio effizient diversifizieren und wie Sie Chancen nutzen, ohne unnötige Risiken einzugehen. Statt vagen Prognosen erhalten Sie umsetzbare Lösungen für die aktuelle Marktlage sowie wertvolle Tipps, um sich langfristig stabile Erträge zu sichern - verständlich erklärt und direkt anwendbar.

Ihr Experte im Webinar

Jürgen Wechsler ist Ex-Investmentbanker in führender Position gewesen, war beim Währungs Global Player Nr. 1 mit über 20% weltweiten Marktanteil und hat über 30 Jahre Erfahrung an den Geld- und Währungsmärkten, und lebt damit seine Leidenschaft. Seit 2016 ist er an den Kryptomärkten aktiv und konnte damit tiefe Einblicke gewinnen. Zudem ist er Amazon Bestseller Autor und ist in den vergangenen Jahren vom ERFOLGMagazin als Top-Experte im D/A/CH-Raum zum Thema Vermögensschutz ausgezeichnet worden.