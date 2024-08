Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Mittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 151,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 151,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 151,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 151,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 752 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.06.2024 bei 161,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,46 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 243,65 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester