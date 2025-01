Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verteuert sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 156,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 156,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 156,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 156,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4 Stück gehandelt.

Am 11.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 3,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (149,40 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,23 Prozent sinken.

Pfeiffer Vacuum-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,060 EUR aus.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 218,43 Mio. EUR, gegenüber 241,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,41 Prozent präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 5,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester