Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger greifen bei Pfeiffer Vacuum am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 151,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 151,40 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 151,40 EUR zu. Bei 151,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27 Stück gehandelt.

Bei 161,60 EUR erreichte der Titel am 11.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 145,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 4,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,72 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 10,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 243,65 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester