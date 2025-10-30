Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zieht am Vormittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 155,60 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 155,60 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,60 EUR an. Bei 155,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 5 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 5,01 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 218,43 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester