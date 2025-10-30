DAX24.087 -0,2%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,52 -0,6%Gold3.999 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Aktienkurs aktuell

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zieht am Vormittag an

30.10.25 09:22 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zieht am Vormittag an

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 155,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
155,00 EUR -0,20 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 155,60 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,60 EUR an. Bei 155,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 5 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 5,01 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 218,43 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

Nachrichten zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen