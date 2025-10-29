DAX24.284 ±0,0%Est505.722 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.018 +2,0%
Notierung im Fokus

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gibt am Mittwochvormittag nach

29.10.25 09:22 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gibt am Mittwochvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 155,00 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 155,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 147,80 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 4,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

mehr Analysen