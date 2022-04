Pfizer Aktie News: Pfizer macht Boden gut

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 47,19 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 47,20 EUR. Bei 46,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.091 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2021 Kursverluste bis auf 30,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,33 USD für die Pfizer-Aktie aus. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,35 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Pfizer Inc. zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich.

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

ARK-Chefin Cathie Wood kauft bei Elektromobilität zu und schmeißt Pharma-Aktien aus dem Depot

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

Moderna-Aktie springt an: Moderna beantragt US-Notfallzulassung für zweiten Corona-Booster

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com