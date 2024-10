Notierung im Blick

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Verlusten

01.10.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,78 USD ab.

Wer­bung

Die Pfizer-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,78 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 28,71 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 29,02 USD. Zuletzt wechselten 933.587 Pfizer-Aktien den Besitzer. Am 04.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,11 USD. Gewinne von 18,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2024 auf bis zu 25,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 12,40 Prozent sinken. Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,68 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,00 USD je Pfizer-Aktie an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 30.07.2024 vor. Pfizer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,41 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 13,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Pfizer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com