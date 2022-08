Pfizer Aktie News: Pfizer am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 02.08.2022 16:22:00 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 49,94 EUR. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 50,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 15.013 Aktien.

Am 20.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 14.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,35 EUR ab. Mit Abgaben von 41,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,80 USD.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27.742,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.977,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 01.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2022 6,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie, Bavarian Nordic-Aktie & Co: Impfstoff-Nachfrage zieht laut neuen Schätzungen deutlich an

USA bestellen über 65 Millionen Dosen Omikron-Impfstoff bei Moderna

Pfizer-Aktie dennoch unter Druck: Pfizer erhöht Wachstumsprognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com