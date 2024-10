Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Pfizer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 28,64 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 28,64 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 28,38 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 28,60 USD. Zuletzt wechselten via New York 682.687 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2023 markierte das Papier bei 34,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,10 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2024 Kursverluste bis auf 25,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2023 mit 1,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,68 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,00 USD.

Am 30.07.2024 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 13,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Pfizer am 29.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

