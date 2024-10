Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 28,41 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 28,41 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 28,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,50 USD. Bisher wurden via New York 534.799 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 34,07 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 16,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2024 (25,21 USD). Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 12,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,68 USD je Pfizer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 31,00 USD.

Am 30.07.2024 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer ebenfalls 0,41 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,31 Prozent auf 13,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Pfizer.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,64 USD je Aktie.

