Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Pfizer

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 47,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 47,24 EUR. Bei 47,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.930 Pfizer-Aktien.

Am 20.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 54,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 13,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2021 (37,57 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 25,74 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 49,20 USD angegeben.

Pfizer veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.638,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.094,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie höher: Pfizer hebt trotz starkem Dollar Jahresziele an

Ausblick: Pfizer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BioNTech will ab 2024 in Ruanda Impfstoffe herstellen - BioNTech-Aktie gewinnt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com