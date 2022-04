Pfizer Aktie News: Pfizer am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Pfizer-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 46,42 EUR. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 46,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 46,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 321 Pfizer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,51 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 10.04.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 51,33 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 03.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50,99 Prozent auf 11,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 23,84 Milliarden USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q2 2022 erwarten Experten am 02.08.2022.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 5,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

