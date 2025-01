Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 27,46 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 27,46 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,49 USD aus. Bei 27,01 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 787.882 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (24,49 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 12,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,20 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 29.10.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von -0,42 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 17,70 Mrd. USD gegenüber 13,23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

