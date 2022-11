Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tritt am Nachmittag auf der Stelle

Zum Vortag unverändert notierte die Pfizer-Aktie um 04:22 Uhr im XETRA-Handel bei 47,26 EUR. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,20 EUR aus. Bei 47,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 18.553 Aktien.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,30 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2021 auf bis zu 37,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 25,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,20 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 01.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.638,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.094,00 USD umgesetzt worden waren.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,45 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com