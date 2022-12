Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Pfizer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 48,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 48,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.993 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 40,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,77 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 01.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.638,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.094,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Pfizer am 31.01.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Porsche-Aktie, Mobileye-Aktie & Co.: So haben sich die Börsenneulinge von 2022 entwickelt

Moderna-Aktie in Rot: Pfizer und BioNTech reichen Gegenklage gegen Moderna ein

Pfizer-Aktie schließt tiefer: Pfizer investiert Milliardenbetrag in europäische Produktionswerke

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com