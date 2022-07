Pfizer Aktie News: Pfizer legt am Nachmittag zu

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 52,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 52,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.654 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.12.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 3,69 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 32,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2021). Mit einem Abschlag von mindestens 59,89 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,33 USD.

Pfizer veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.661,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 75,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 14.582,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Pfizer dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2022 6,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

