Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Pfizer zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 29,23 USD bewegte sich die Pfizer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Pfizer-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 29,23 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,49 USD an. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 29,19 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 704.739 Pfizer-Aktien.

Am 17.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 27.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,74 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,68 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,65 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,00 USD aus.

Pfizer ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer ebenfalls 0,41 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 13,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,65 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

