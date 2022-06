Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Nachmittag südwärts

Die Pfizer-Aktie notierte um 09.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 50,15 EUR. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 49,64 EUR. Bei 49,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.163 Pfizer-Aktien.

Am 20.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,51 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.06.2021 bei 31,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 58,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 52,33 USD.

Pfizer gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.661,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.582,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,38 USD je Aktie belaufen.

