Pfizer Aktie News: Pfizer am Vormittag ohne große Veränderung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 48,60 EUR. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 48,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 48,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33 Pfizer-Aktien.

Am 20.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 10,84 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2021 bei 35,35 EUR. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 37,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,80 USD aus.

Pfizer ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 27.742,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 46,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.977,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Pfizer am 01.11.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 6,49 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

