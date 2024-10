Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Nachmittag Boden gut

Kurs der Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 29,53 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 29,53 USD nach oben. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 29,53 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 29,22 USD. Zuletzt wechselten via New York 962.481 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 33,92 USD markierte der Titel am 17.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 14,87 Prozent Luft nach oben. Am 27.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,68 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 31,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 30.07.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Pfizer.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

