Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 27,05 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 27,05 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,24 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 26,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.537.887 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,54 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 30,20 USD.

Pfizer veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent auf 17,76 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,96 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren verloren

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr gekostet