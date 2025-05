Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,67 USD.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 22,67 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,68 USD an. Bei 22,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.609.013 Stück gehandelt.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 31,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 39,14 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 20,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 7,72 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 USD.

Am 29.04.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,82 Prozent verringert.

Die Pfizer-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,01 USD je Pfizer-Aktie.

