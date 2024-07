Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Pfizer im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 28,11 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 28,11 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 28,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 27,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 863.268 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2024 auf bis zu 25,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,32 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 USD, nach 1,65 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,17 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 01.05.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,28 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Am 05.08.2025 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren abgeworfen

Moderna-Aktie sackt ab: RSV-Impfung verliert mit der Zeit deutlich an Wirkung