Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Donnerstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 29,57 USD ab.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 29,57 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 29,29 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 29,93 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.259.124 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,92 USD. Mit einem Zuwachs von 14,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2024 (25,21 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,68 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,00 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 30.07.2024 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 12,73 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Pfizer am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,66 USD je Aktie aus.

