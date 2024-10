Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 29,11 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 29,11 USD. Bei 29,07 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,34 USD. Bisher wurden via New York 685.391 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,92 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 16,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,68 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,00 USD für die Pfizer-Aktie.

Pfizer gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Pfizer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,41 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Pfizer am 29.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,66 USD je Aktie belaufen.

