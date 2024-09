Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 29,25 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 29,25 USD zu. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 29,32 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,14 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 434.057 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 34,42 USD. Gewinne von 17,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,80 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,68 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,40 USD.

Pfizer ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Pfizer am 29.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

