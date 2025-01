Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 26,67 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 26,67 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,62 USD nach. Mit einem Wert von 26,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 504.016 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,54 USD) erklomm das Papier am 31.07.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,24 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 24,49 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2023 mit 1,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,67 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,20 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 29.10.2024 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,70 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Pfizer am 04.02.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht