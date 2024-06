Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Pfizer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 27,54 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 27,54 USD nach. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 27,52 USD. Bei 27,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.672.828 Aktien.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,36 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 46,56 Prozent wieder erreichen. Am 27.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,44 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,76 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 37,57 USD.

Pfizer veröffentlichte am 01.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,98 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,28 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor einem Jahr eingefahren

CureVac-Aktie hebt ab: Vogelgrippevirus treibt Anleger auch in Moderna und BioNTech

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff