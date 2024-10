Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 29,44 USD.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,44 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 634.253 Pfizer-Aktien.

Am 17.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 15,22 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,21 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 16,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,68 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,00 USD.

Am 30.07.2024 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Pfizer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,41 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 13,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Pfizer am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 2,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

