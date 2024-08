Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt fiel die Pfizer-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 28,09 USD ab.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 28,09 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 27,94 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 28,63 USD. Zuletzt wurden via New York 1.846.034 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2023 bei 37,19 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 32,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2024 bei 25,21 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 10,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2023 mit 1,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,68 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 31,40 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 30.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,41 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,28 Mrd. USD – ein Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 12,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,63 USD fest.

