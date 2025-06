Aktie im Blick

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

17.06.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 24,22 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 24,22 USD. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 24,12 USD. Bei 24,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 720.744 Stück gehandelt. Bei einem Wert von 31,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,20 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 13,65 Prozent sinken. Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,17 USD je Pfizer-Aktie an. Pfizer gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 13,72 Mrd. USD, gegenüber 14,88 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,82 Prozent präsentiert. Pfizer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,00 USD im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie Die zehn größten Übernahmen aller Zeiten S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr bedeutet S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

